* — международное общественное движение, признанное экстремистским и запрещённое в РФ

Москва, 22 января, 2025, 17:20 — ИА Регнум. Запрет на демонстрацию загранучреждениями США флага ЛГБТ (международное общественное движение, признанное экстремистским и запрещённое в РФ) поставил в неловкое положение страны ЕС, чьи посольства до сих пор демонстрируют эту символику. Об этом 22 января заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Она прокомментировала статью издания The Washington Free Beacon и отметила, что теперь американским представительствам за рубежом нельзя вывешивать какие-либо флаги, кроме государственного флага США. Причём нарушившие новую инструкцию сотрудники будут подвергаться дисциплинарному взысканию вплоть до расторжения контракта.

«Теперь под этими знамёнами остаются только посольства стран Евросоюза, которых (меняю нужный глагол на приличный) в очередной раз после употребления оставили один на один с созданными для них проблемами. А ведь ещё два дня назад те страны, которые не разрешали американским загранучреждениям заниматься пропагандой этой белиберды, попадали под санкционный каток США», — написала Захарова в Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, 21 января Трамп подписал указ о признании в США только двух неизменных полов — мужского и женского, в котором уточнялось, что понятие «пол» относится к неизменной биологической классификации человека. Помимо того, он отменил как дискриминационную политику разнообразия, равенства и инклюзивности, так как она может нарушать гражданские права.

Захарова 22 января отметила, что после прихода Трампа к власти в США все продвигаемые его предшественниками ценности улетели в корзину. По её словам, в один момент все эти ценности США превратились в антиценности.

Глава комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков 20 января заявил, что Трамп нанёс «чудовищный удар» по ценностями элиты Евросоюза в своей инаугурационной речи. По словам политика, заявления американского президента о том, что США будут признавать только два пола — мужской и женский, фактически взорвали систему объединявших ЕС и США «общих ценностей».