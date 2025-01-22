Киев, 22 января, 2025, 17:33 — ИА Регнум. Киевский режим больше не видит смысла атаковать российские регионы с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом 22 января написало британское издание UnHerd, ссылаясь на украинскую разведку.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Источник сообщил, что в стране сомневаются в практичности запусков дронов по территории России, потому что все повреждённые объекты восстанавливают в оперативном режиме.

«Россия смогла восстановить повреждённые нефтяные объекты в течение недели», — написало издание.

22 января Вооружённые силы Украины атаковали за сутки семь районов Белгородской области. Для нападения они использовали 72 дрона. Помимо этого, враг выпустил по региону 74 боеприпаса. В результате атаки четверо мирных жителей получили ранения.

Ранее, 22 января, сообщалось, что армия России за сутки уничтожила шесть пунктов управления БПЛА в Курской области. Помимо этого, противник потерял два склада боеприпасов.