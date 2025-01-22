Вашингтон, 22 января, 2025, 17:08 — ИА Регнум. Для развития искусственного интеллекта в США создадут ИИ-гиганта. Об этом 22 января объявили на пресс-конференции президент США Дональд Трамп и руководители OpenAI, Oracle и SoftBank Сэм Альтман, Ларри Эллисон и Масаёси Сон.

AARON SCHWARTZ/POOL/EPA/TASS

Глава государства рассказал, что эти компании планируют вложить в новый проект $100 млрд. В общей сложности инвестиции в него составят $500 млрд.

«Это большие деньги и высококлассные специалисты <…> Это будет крупнейший проект инфраструктуры ИИ в истории», — отметил Трамп.

По его словам, Stargate создаст физическую и виртуальную инфраструктуру для поддержки нового поколения ИИ. Альтман, Эллисон и Сон поблагодарили президента за помощь в создании высокотехнологичного предприятия.

Как передавало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин 1 января поручил правительству страны и Сбербанку наладить сотрудничество с Китаем при проведении разработок в сфере ИИ. Он также распорядился обеспечить поддержку регионов в использовании этой технологии в сфере госуправления.

В декабре 2024 года Путин призвал сделать Россию мировым лидером по масштабу применения ИИ во всех сферах жизни. Он также объявил о создании Альянса национальных ассоциаций и институтов развития в сфере искусственного интеллекта стран БРИКС. Президент призвал государства, заинтересованные в этом вопросе, присоединяться к объединению.