Москва, 22 января, 2025, 16:56 — ИА Регнум. Мосгорсуд приговорил россиянина Дмитрия Шатресова к 17 годам лишения свободы по обвинению в госизмене. Об этом 22 января сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции.

Дарья Драй ИА REGNUM

"Московский городской суд признал Шатресова Дмитрия Аркадьевича виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ", - указано в Telegram-канале судов.

Отбывать 17 лет он будет в исправительной колонии строгого режима. Шатресову также присудили штраф и ограничение свободы на срок 1 год.

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