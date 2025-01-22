Курск, 22 января, 2025, 16:59 — ИА Регнум. Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн обнародовал фотографию заявления на отпуск врио министра охраны объектов культурного наследия региона Ирины Мусьял. Четвёртый пост, посвящённый отпускной истории чиновницы, врио главы региона выложил в своём Telegram-канале 22 января.

В публикации он подвёл итоги голосования, которое запустил в своём канале и посвятил вопросу выезда чиновников региона за рубеж. Он спросил подписчиков, должны ли госслужащие уведомлять о планах посетить другие страны.

Результаты опроса показали, что большинство респондентов согласны с тем, что чиновники должны сообщать о поездках за рубеж. Вместе с фотографиями опроса врио губернатора прикрепил фотографию заявления на отпуск Мусьял, в котором не было упоминания о том, что поездка будет за границу. Хотя сама чиновница заявляла, что Хинштейн знал о направлении путешествия. Документ в посте доказывает, что врио главы региона знал лишь о сроках отпуска сотрудницы.

В первый раз возмущение по поводу отпуска чиновницы Хинштейн высказал 20 января. Он назвал её выезд из России неуместным, потому что регион находится в тяжёлом положении из-за регулярных атак со стороны Вооружённых сил Украины.

До этого, 18 января, врио главы Курской области на встрече с жителями приграничных районов заявил, что направил в правоохранительные органы материалы в отношении ряда областных чиновников. Эта информация была ответом на вопрос о выплатах из-за потери жилья в результате киевской агрессии, а также выдачей сертификатов.