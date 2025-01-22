Москва, 22 января, 2025, 16:51 — ИА Регнум. Уголовное дело по статье о халатности возбудили в подмосковном Дмитрове после того, как подростки устроили на перемене опасные бои, сообщил источник ИА Регнум. Двое школьников подрались, а один в итоге оказался в больнице.

ИА Регнум

По словам собеседника агентства, двое мальчиков 15 и 16 лет подрались на перемене. Один из них применил удушающий приём, в результате чего пострадавший ребёнок потерял сознание и попал в больницу. При этом на протяжении всего конфликта поблизости от детей не видно ни одного педагога. Подростков никто не остановил и не помешал драке. В настоящее время правоохранители выясняют, почему дежурный учитель не следил за обстановкой в коридоре на перемене. Уже допрошены классный руководитель мальчиков, директор и дежурный педагог. Дело расследуют по статье 293 УК РФ («Халатность»). Следствие полагает, что руководство школы ненадлежащим образом отнеслось к исполнению своих обязанностей.

В ноябре ИА Регнум писало, что в городе Нижние Серги в Свердловской области 14-летний Гаяз Т. ради хайпа с разбега прыгнул на одноклассницу Машу и со всей силой ударил её ногой в грудь. Момент нападения попал на видео и оказался в сети. При этом директор школы заявила, что не видит оснований отстранять подростка от занятий.