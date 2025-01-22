Варшава, 22 января, 2025, 16:53 — ИА Регнум. Европейский союз (ЕС) не может игнорировать то, что Россия является его соседом и глобальным игроком, из-за чего со временем Брюссель вынужден будет восстановить отношения с Москвой. Об этом 22 января заявила председатель Европарламента (ЕП) Роберта Метсола.

Владимир Трефилов/РИА Новости

«Мы не можем игнорировать тот факт, что Россия — наш сосед и глобальный игрок. <…> Мы не можем забывать об этом, и нам придётся внимательно посмотреть на это, когда придёт время», — отметила она в беседе с польским порталом Interia.

Председатель ЕП таким образом прокомментировала слова журналиста о существующих на восточном фланге ЕС опасениях, что Европа после завершения украинского конфликта может захотеть восстановить нормальные отношения с Россией.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 22 января еврокомиссар по обороне ЕС Андрюс Кубилюс заявил, что сообщество столкнулось с экзистенциальной угрозой, которая якобы исходит от России. По его словам, на этом фоне ЕС нужно готовиться к войне в течение следующих пяти лет.

Ранее в этот же день глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен вновь потребовала полностью отказаться от энергоресурсов из России. При этом она признала, что цены на энергоресурсы в Европе остаются высокими — «системно выше, чем в США и Китае».