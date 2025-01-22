Братислава, 22 января, 2025, 16:35 — ИА Регнум. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пообещал принять меры, чтобы не допустить свержения власти в стране.

ZUZANA GOGOVA/EPA/ТАСС Премьер-министр Словакии Роберт Фицо

«Завтра мы примем все превентивные меры для того, чтобы этого не случилось. Не могу себе представить, чтобы ворвались люди, как это было в США в Капитолии, к нам в парламент или здание правительства», — заявил Фицо на пресс-конференции.

23 января в Словакии состоится заседание совета безопасности, на котором будет рассмотрена информация спецслужб страны о долгосрочной организованной операции влияния, направленной на дестабилизацию республики.

Как передавало ИА Регнум, 21 января Фицо заявил о подготовке оппозицией «майдана» в Словакии. По его словам, планируется захват правительственных зданий, создание препятствий для работы правительства. При этом оппозиция намерена опираться на помощь «заграничных сил».

В тот же день телеканал TA3 сообщил о планах парламента Словакии рассмотреть вотум недоверия правительству. Инициатором выступает оппозиция, которая обвинила кабмин в том, что оно «поставило под сомнение ориентацию на ЕС и НАТО».

22 января Фицо заявил о действующей в стране группе иностранных экспертов, которая причастна к митингам в Грузии и «майдану» на Украине. По словам политика, финансирование им поступает из разных источников. В ходе антиправительственных протестов участники могут пытаться проникнуть в здания госслужб для дальнейшей их оккупации и вмешательства в работу госорганов.