Киев, 22 января, 2025, 16:56 — ИА Регнум. Каждый третий молодой человек на Украине мечтает навсегда уехать из страны. Об этом свидетельствуют опубликованные 22 января данные опроса украинского Фонда демократической инициативы.

Иван Шилов ИА REGNUM

Навсегда покинуть Украину после открытия границ хотели бы 33% людей в возрасте 18-29 лет, а также 25% мужчин. Навсегда хотели бы уехать из страны 17% женщин.

Больше всего хотят уехать жители восточной Украины. Таких людей, согласно опросу, 26,5%. На западной Украине желающих уехать насчитывается 23%.

Как отмечают авторы опроса, желание уехать с Украины в 30,5% случаев связано с отсутствием возможностей для развития, в 29% — с угрозой жизни в связи с боевыми действиями и столько же — с недостаточной социальной поддержкой со стороны государства.

Согласно опросу, 26% тех, кто хотел бы покинуть страну, объяснили это желанием воссоединиться с родными. В 23% случаев людьми движет желание вывезти из страны родных и в 21% — с невозможностью найти подходящую работу.

Опрос проведён с 19 ноября по 14 декабря методом интервью. Опрошено 1518 респондентов 18 лет и старше.

Как сообщало ИА Регнум, согласно данным опроса Киевского международного института социологи (КМИС), 39% граждан Украины готовы общаться с россиянами, 29% положительно высказались о том, что русские должны жить на Украине. Негативно в отношении россиян высказались 32% украинцев. По данным социологов, в 2023 году 80% украинцев заявляли, что россиян нельзя пускать на Украину.

Другой опрос, проведённый КМИС, показал, что на Украине сокращается число людей, которые готовы мириться с текущей ситуацией. В 2022-23 годах 71-73% жителей заявляли, что готов терпеть происходящее столько, сколько потребуется.В декабре 2024 года он сократился до 57%.