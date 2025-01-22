Париж, 22 января, 2025, 16:33 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп станет вызовом для Европы. Об этом 22 января заявил канцлер Германии Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже.

Ebrahim Noroozi/AP/TASS Канцлер Германии Олаф Шольц

«Совсем недавно, на этой неделе, мы получили новую администрацию США. Президент Трамп, как теперь ясно, станет вызовом», — сказал Шольц.

Он добавил, что Европу и США связывает давняя история дружбы и партнёрства. По его словам, их отношения строятся «на этом прочном фундаменте».

Шольц отметил, что Трамп уже принял или объявил ряд решений, которые будут внимательно проанализированы.

Как передавало ИА Регнум, 11 января Шольц заявил, что определённые политические силы в США целенаправленно разрушают демократические институты Запада. По его словам, нельзя быть уверенными в том, как будут развиваться отношения с США в следующие несколько лет.

По мнению Шольца, сейчас наступают «чертовски серьёзные» времена, так как происходят такие вещи, которые ещё несколько лет назад, месяцев и даже недель нельзя себе было даже представить. При этом немецкий канцлер не уточнил, кого он имеет в виду под «определёнными» американскими политическими силами.