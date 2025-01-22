Киев, 22 января, 2025, 16:28 — ИА Регнум. Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский получит премию в размере 20 млн гривен (эквивалентно 47 млн рублей). Документ, подтверждающий выплату, 22 января в своём Telegram-канале опубликовала депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.

Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press Главком ВСУ Александр Сырский

В нём прописаны максимальные размеры премий, которые могут получить военачальники ВСУ. Самая большая сумма положена главнокомандующему. На втором месте расположилась премия командующему сухопутными войсками. Он может рассчитывать на 12,6 млн гривен (более 29 млн рублей).

Остальные военачальники могут получить во время службы премии в размере от 1 млн до 3 млн гривен (от 2 млн до 7 млн рублей).

В своём канале депутат уточнила, что многие генералы были «подняты» бывшим президентом Украины Петром Порошенко (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) для собственной поддержки. Парламентарий отметила, что аудиты для выделения средств на эти цели не проводились.

«Да это фонды же их, они могут распределять не себе. Могут. А кому? Любимчикам? Для чего это? Или себе, для дач? Кто как решит, так и будет. Хоть раз аудит проводился?» — задалась вопросом Безуглая.

До этого депутат обвиняла командование ВСУ в попытке заблокировать проект DeepState, который публикует информацию о реальном положении украинских формирований на линии фронта. Она подчеркивала, что руководит ликвидацией программы лично Александр Сырский.

2 декабря Безуглая обвинила военачальников ВСУ в отсутствии укреплений на реке Оскол в Харьковской области. По её мнению, из-за этого армия России при пересечении Оскола сможет наступать на Изюм, Боровую и Балаклею.

Ранее, 31 декабря, бывший глава минфина ФРГ Оскар Лафонтен заявил, что коррупция на Украине достигла небывалых масштабов. Он подчеркнул, что реальная демократия в стране отсутствует.

В октябре прошлого года Пётр Порошенко заявил, что действующее в стране правительство действует в интересах коррупционеров и в ущерб её безопасности. Он отметил, что власти уделяют недостаточно внимания расходам на оборону во время формирования бюджета.