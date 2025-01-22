Москва, 22 января, 2025, 16:16 — ИА Регнум. Цены на красную икру в России продолжили снижаться. В четвёртую неделю января они отметились падением в 10% в сравнении с показателем стоимости, который наблюдался в декабре 2024 года. Об этом 22 января рассказал председатель «Рыбного союза» Александр Панин.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Как отметил Панин, в настоящее время снижение цен на все виды икры лососёвых рыб продолжается.

«Маркер цены — стоимость продукции в крупнейшей специализированной сети: 1 кг икры горбуши продается в диапазоне 8–10,6 тыс. рублей, кеты — 9,8 тыс. рублей, кижуча — 11,6 тыс. рублей, нерки — 9,6 тыс. рублей. Это примерно на 10% меньше цен декабря и на 15–20% ниже стоимости икры в ноябре», — привёл его слова Telegram-канал «Рыбного союза».

По информации Росрыболовства, ежегодно россияне потребляют порядка 12–14 тыс. тонн красной икры, однако с учётом ценовой корректировки в 2024 году этот показатель составил около 10-11 тыс. тонн.

Как сообщало ИА Регнум, 25 декабря 2024 года из данных «Почта банка» стало известно, 28% россиян не собираются покупать красную икру к новогоднему столу, 19% — шампанское, еще 17% откажутся от красной рыбы.

Панин 18 декабря заявил, что в России с середины ноября снижаются цены на красную икру. По его словам, после новогодних праздников этот продукт может подешеветь ещё на 10%.