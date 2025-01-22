Энергодар, Запорожская область, 22 января, 2025, 16:10 — ИА Регнум. Беспилотники Вооружённых сил Украины (ВСУ) 22 января атаковали гражданскую инфраструктуру Энергодара, являющегося городом-спутником Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Александр Полегенько/ТАСС Энергодар

«По предварительной информации, зафиксировано не менее четырёх БПЛА, которые атаковали Энергодар», — говорится в Telegram-канале муниципалитета.

Отмечается, что возгораний в результате украинской агрессии зафиксировано не было, никто не пострадал, также нет данных о разрушениях. Администрация подчеркнула, что сохраняется угроза новой атаки, и призвала соблюдать меры предосторожности.

Директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина уточнила в беседе с ТАСС,что украинские беспилотники не атаковали объекты атомной станции. При этом инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) известят о произошедшем.

«Украинские БПЛА были зафиксированы в нескольких частях Энергодара: в районе водоканала, городской набережной и в районе магазина «Грошик», — уточнила она.

Как передавало ИА Регнум, 5 января ВСУ попытались атаковать ЗАЭС, запустив по станции восемь ударных дронов. Российские средства противовоздушной обороны сбили все вражеские БПЛА. Никто не погиб, разрушений на станции не было.

8 января украинские военные запустили управляемую ракету по порту в Бердянске Запорожской области. Атака привела к возгоранию, но пожар быстро потушили, никто не пострадал, удар не повлиял на работу порта.