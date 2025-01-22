На Кубани создадут механизм рекультивации пляжей после загрязнения мазутом
Кондратьев: на Кубани рекультивируют пляжи после загрязнения мазутом
Краснодар, 22 января, 2025, 16:23 — ИА Регнум. В Краснодарском крае специалисты разрабатывают механизм рекультивации пляжей и песчаных дюн после загрязнения грунта мазутом. Об этом заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев 22 января по итогам заседания оперативного штаба по ликвидации ЧС на Черноморском побережье.
«Одна из важных наших задач сейчас — наводить порядок на пляжах, собирать и утилизировать загрязнённый грунт… Кроме того, необходимо восстановить пляжи и дюны. Сейчас разрабатываем механизм рекультивации», — написал он в своём Telegram-канале.
Он также отметил, что учёным уже удалось создать эффективный механизм по защите берега от дальнейшего распространения нефтепродуктов.
«Отсыпаем вал и устанавливаем на его поверхность полипропиленовую сеть, которая не даёт морю обратно забирать нефтепродукты и не допускает их распространение на пляжи», — пояснил Кондратьев.
Кроме того, на площадке временного размещения в хуторе Воскресенском начала работать установка «Грохот» по просеиванию песка. Губернатор уточнил, что на данный момент там находится 131 тыс. т. грунта, а мощность технической установки достигает до 300 т. в час. Таким образом, весь песок и нефтепродукты власти региона планируют вывезти до 1 апреля.
Согласно данным, сейчас на побережье в ликвидации ЧС принимают участие 3,5 тыс. человек, а в труднодоступных зонах побережья мазут собирают только профессиональные спасатели.
Как передавало ИА Регнум, 15 декабря в Керченском проливе затонули танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие мазут, часть топлива попала в море.
В ликвидации последствий крушения танкеров активно помогают более 32,5 тыс. волонтёров, членов молодёжных движений и неравнодушных граждан из 20 регионов по всей стране. Большую часть нефтепродуктов, попавших в море, удалось собрать, однако локальные выбросы топлива на побережье по-прежнему продолжаются.
9 января президент России Владимир Путин поблагодарил волонтёров за участие в ликвидации последствий аварии с танкерами. Глава государства отметил, что это проявление их гражданской позиции и он надеется, что должностные лица будут относиться к минимизации последствий аварии с такой же ответственностью.
21 января сотрудники Морспасслужбы завершили откачку мазута на первом из четырёх резервуаров танкера «Волгонефть-239» в Керченском проливе. Отмечается, что на берег с судна вывезли около 500 т мазута из 1,4 тыс. т, новых утечек топлива на данный момент не фиксируется.