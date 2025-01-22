Краснодар, 22 января, 2025, 16:23 — ИА Регнум. В Краснодарском крае специалисты разрабатывают механизм рекультивации пляжей и песчаных дюн после загрязнения грунта мазутом. Об этом заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев 22 января по итогам заседания оперативного штаба по ликвидации ЧС на Черноморском побережье.

Алексей Майшев/РИА Новости

«Одна из важных наших задач сейчас — наводить порядок на пляжах, собирать и утилизировать загрязнённый грунт… Кроме того, необходимо восстановить пляжи и дюны. Сейчас разрабатываем механизм рекультивации», — написал он в своём Telegram-канале.

Он также отметил, что учёным уже удалось создать эффективный механизм по защите берега от дальнейшего распространения нефтепродуктов.

«Отсыпаем вал и устанавливаем на его поверхность полипропиленовую сеть, которая не даёт морю обратно забирать нефтепродукты и не допускает их распространение на пляжи», — пояснил Кондратьев.

Кроме того, на площадке временного размещения в хуторе Воскресенском начала работать установка «Грохот» по просеиванию песка. Губернатор уточнил, что на данный момент там находится 131 тыс. т. грунта, а мощность технической установки достигает до 300 т. в час. Таким образом, весь песок и нефтепродукты власти региона планируют вывезти до 1 апреля.

Согласно данным, сейчас на побережье в ликвидации ЧС принимают участие 3,5 тыс. человек, а в труднодоступных зонах побережья мазут собирают только профессиональные спасатели.

Как передавало ИА Регнум, 15 декабря в Керченском проливе затонули танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие мазут, часть топлива попала в море.

В ликвидации последствий крушения танкеров активно помогают более 32,5 тыс. волонтёров, членов молодёжных движений и неравнодушных граждан из 20 регионов по всей стране. Большую часть нефтепродуктов, попавших в море, удалось собрать, однако локальные выбросы топлива на побережье по-прежнему продолжаются.

9 января президент России Владимир Путин поблагодарил волонтёров за участие в ликвидации последствий аварии с танкерами. Глава государства отметил, что это проявление их гражданской позиции и он надеется, что должностные лица будут относиться к минимизации последствий аварии с такой же ответственностью.

21 января сотрудники Морспасслужбы завершили откачку мазута на первом из четырёх резервуаров танкера «Волгонефть-239» в Керченском проливе. Отмечается, что на берег с судна вывезли около 500 т мазута из 1,4 тыс. т, новых утечек топлива на данный момент не фиксируется.