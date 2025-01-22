Давос, Швейцария, 22 января, 2025, 16:12 — ИА Регнум. Американский президент Дональд Трамп может урегулировать конфликт на Украине в срок от трёх до шести месяцев. Об этом заявил 22 января президент Финляндии Александр Стубб на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Иван Шилов ИА Регнум

Трамп во время предвыборной кампании обещал за сутки урегулировать конфликт на Украине. Издание Wall Street Journal сообщило 22 января, что президент США поручил спецпосланнику по Украине Киту Келлогу добиться завершения конфликта в течение 100 дней.

«Сроки сдвигаются с 24 часов в сторону трёх-шести месяцев. Это то окно возможностей, которое есть сейчас», — заявил Стубб.

По его мнению, Трамп проявляет твёрдость в вопросах достижения мира и это является поводом для оптимизма.

Финский лидер добавил, что ситуация на Украине не должна повторять историю с Афганистаном. Не должно быть такого, что посредников «сделки» в дальнейшем обвинят в продаже Украины.

Переговоры не должны проходить без участия Евросоюза, отметил Стубб, добавив, что договорённости по Украине должны учитывать её независимость, суверенитет и территориальную целостность.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин назвал отказ Киева от вступления в НАТО обязательным условием прекращения конфликта на Украине. Для начала переговоров Киев должен признать существующие на сегодняшний день территориальные реалии. ВСУ должны покинуть территории регионов, вернувшихся в состав России в 2022 году.

Президент России 20 января заявил о готовности Москвы к переговорам с Вашингтоном по урегулированию ситуации на Украине. Итогом переговоров должно быть не короткое перемирие, а долгосрочный мир на основе уважения законных интересов всех людей и всех народов, которые проживают на Украине.