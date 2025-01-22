Брюссель, 22 января, 2025, 16:01 — ИА Регнум. Депутат Европарламента от Дании Андерс Вистисен нецензурно ответил президенту США Дональду Трампу на его притязания в отношении Гренландии. Фрагмент его выступления привела телерадиокомпания DR.

Global Look Press/Thomas Wenning,/chromorange

«Дорогой президент Трамп! Послушайте очень внимательно. Гренландия была частью Королевства Дания в течение 800 лет. Это неотъемлемая часть нашей страны. Она не продаётся. Позвольте сказать это так, как вы, наверное, поймёте: мистер Трамп… <отвалите>!» — заявил он в ходе дебатов.

За использование ненормативной лексики Вистисен получил замечание.

Как передавало ИА Регнум, Трамп неоднократно заявлял о необходимости присоединить Гренландию к США якобы для защиты «свободного мира». Его советник по национальной безопасности Майк Уолтц отметил, что в отношении острова возможны различные варианты действий, в том числе силовой.

16 января в статье для The Washington Post министр бизнеса, торговли, минеральных ресурсов, юстиции и гендерного равенства Гренландии Наая Натаниэльсен заявила, что жители острова не хотят вхождения в состав США. При этом Гренландия имеет большой потенциал для развития экономики и геологических ресурсов, а также открыта к тесному деловому сотрудничеству с США, отметила она.

Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде подчеркнул, что жители острова не хотят быть ни американцами, ни датчанами, а хотят самостоятельно определять своё будущее.