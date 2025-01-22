Братислава, 22 января, 2025, 15:59 — ИА Регнум. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о действующей в стране группе иностранных экспертов, которая причастна к митингам в Грузии и «майдану» на Украине. Их целью является свержение власти.

Global Look Press/Yulii Zozulia/Keystone Press Agency

«Модель, которая готовится, очень простая и опробованная во многих странах», — процитировал его портал Dennik N.

По словам политика, финансирование группе поступает из разных источников. В ходе антиправительственных протестов участники могут пытаться проникнуть в здания госслужб для дальнейшей их оккупации и вмешательства в работу госорганов.

Словацкий премьер 23 января решил созвать экстренное заседание Совбеза страны в связи с угрозой свержения правительства. В нём также примет участие президент Словакии Петер Пеллегрини.

Ранее, 21 января, Фицо уже сообщал о подготовке оппозицией «майдана» в Словакии. По его словам, планируется захват правительственных зданий, создание препятствий для работы правительства. При этом оппозиция намерена опираться на помощь «заграничных сил».

В тот же день словацкий телеканал TA3 сообщил о планах парламента Словакии объявить правительству Фицо вотум недоверия. Инициатором выступает оппозиция. Она обвиняет правительство в том, что оно «поставило под сомнение ориентацию на ЕС и НАТО».