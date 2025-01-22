Москва, 22 января, 2025, 16:55 — ИА Регнум. В регионах России участники спецоперации продолжают получать назначения в общественных объединениях и государственных структурах. Так, в Амурской области региональную общественную организацию «Ассоциация ветеранов СВО» возглавил ветеран спецоперации Андрей Саверский.

Правительство Амурской области

«Наша работа направлена на помощь бойцам, которые вернулись со спецоперации. В наши задачи входит социализация, адаптация ребят, которые приходят с СВО, они должны быть уверенными в том, что найдут поддержку среди тех, кто прошел через такие же испытания», — цитируются его слова на сайте областного правительства.

Саверский отметил, что организация также будет уделять внимание патриотическому воспитанию детей и взрослых.

В Пермском крае участник спецоперации и начальник лаборатории конструкции вооружения Пермского военного института ВНГ РФ Данил Черемных стал сопредседателем регионального штаба Народного фронта. В 2022–2024 годах он участвовал в боевых действиях в составе 140-го артиллерийского полка. Приоритетом в своей работе он назвал поддержку малых организаций для помощи военнослужащим и членам их семей.

Участник СВО Анатолий Черкашин после демобилизации вернулся на службу в министерство экономического развития Омской области. Мужчина уходил на фронт добровольцем. На встрече с губернатором региона Виталием Хоценко он от лица однополчан лично поблагодарил руководителя\ и омичей за поддержку фронта, отмечается в Telegram-канале Хоценко.

В Карелии к работе председателем Заксобрания вернулся Элиссан Шандалович. В ходе спецоперации он служил врачом в военно-полевом госпитале на территории Луганской Народной Республики (ЛНР).

Участник спецоперации Геннадий Тырышкин из Новосибирской области выиграл грант «Агростартап». После тяжёлого ранения и лечения на родине он решил заняться фермерством. На полученные средства мужчина планирует приобрести трактор, навесное оборудование к нему и, так как скот уже имеется, указано в материале портала Infopro54.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов посетил кадровые центры Липецка. По их информации, 150 организаций готовы принять на работу бывших военнослужащих. Ветеранам СВО предлагают переобучение и подбирают подходящие вакансии.

На Камчатке специалисты центра «Мой бизнес» провели для участников СВО семинар по открытию своего дела. На встрече обсуждались приобретение транспорта, аренда помещений и другие базовые вопросы для развития бизнеса. Подобные совместные мероприятия для участников специальной военной операции и их родственников будут проводиться на регулярной основе, отметили в пресс-службе центра.

В Хакасии был дан старт проекту «#МыВместе с Героем», целью которого является помощь в социализации и адаптации молодых ветеранов СВО. В рамках первого мероприятия воспитанники социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних встретились с ветеранами спецоперации. О героизме и мужестве ребятам рассказали военные Евгений Воронков и Александр Киштеев.

Как сообщало ИА Регнум, ранее ещё в ряде регионов России был анонсирован запуск аналогов кадровой программы «Время героев». Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отметил, что региональный проект позволит сформировать управленческий кадровый резерв для работы в органах государственной и муниципальной власти, а также госкомпаниях.

В январе ряд участников СВО уже получил новые назначения на важные должности. Иосиф Слепцов назначен директором МОБУ «Средняя общеобразовательная школа №13» в Якутске. Участника Гостомельской операции Антона Шилова назначили на должность заместителя директора Центральной городской клинической больницы Ульяновска. На данный момент он координирует помощь войсковым подразделениям. Ветерана СВО Дениса Михайлина назначили советником главы Тольятти по вопросам поддержки участников спецоперации и членов их семей.