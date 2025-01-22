Брюссель, 22 января, 2025, 16:37 — ИА Регнум. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что её считают ястребом России.

OLIVIER HOSLET/EPA/TASS

«Люди говорят, что я — ястреб в отношении России. Я думаю, что я просто реалистично к ней отношусь», — рассказала Каллас на ежегодной конференции Европейского оборонного агентства, её слова процитировало агентство Reuters.

По её утверждению, время в украинском конфликте якобы не на стороне России, однако в то же время Каллас признала, что оно не обязательно находится на стороне ЕС.

Как сообщало ИА Регнум, 17 января Каллас заявила о необходимости сохранения антироссийских санкций, чтобы не ослаблять позиции ЕС. Она таким образом прокомментировала слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о необходимости отказа от санкций против РФ.

Ранее, 14 января, глава евродипломатии призвала ЕС снизить потолок цен на российскую нефть для уменьшения доходов Москвы. По её утверждению, Россия испытывает от этого трудности, так как якобы перестала получать прежние доходы от продажи нефти и газа.

Каллас 19 декабря 2024 года призвала Запад не подталкивать Украину к мирным переговорам и вместо этого сильнее вооружать украинские формирования. Она добавила, что поддерживать Киев в данный момент «гораздо дешевле, чем терпеть войну потом».