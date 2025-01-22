Москва, 22 января, 2025, 15:48 — ИА Регнум. В список экстремистов и террористов вошли игрок «Что? Где? Когда» Ровшан Аскеров (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) и общественный деятель Леонид Гозман (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом). Об этом 22 января на официальном сайте сообщила Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг).

Алексей Майшев/РИА Новости Леонид Гозман (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом)

Помимо этого, в реестр попал член легиона «Свобода России» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Руслан Ижерский, которого подозревают в диверсиях в трёх регионах РФ.

Леонид Гозман был признан виновным в публичном распространении фейков об использовании Вооружённых сил России (п. «д», ч. 2, ст. 207.3 УК РФ) и заочно приговорён к 8,5 года колонии общего режима.

Как сообщало ИА Регнум, 27 апреля 2022 года Следственный комитет РФ возбудил в отношении Аскерова уголовное дело о реабилитации нацизма. Он публиковал в соцсети ложные сведения, которые порочат память советского полководца Георгия Жукова.

В мае 2022 года Басманный суд Москвы принял решение о заочном аресте Аскерова. В декабре он был внесён Минюстом в реестр иноагентов.