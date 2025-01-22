Санкт-Петербург, 22 января, 2025, 15:59 — ИА Регнум. Вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев, курировавший вопросы здравоохранения, ушёл в отставку по собственному желанию. Об этом 22 января сообщила пресс-служба администрации города.

Александр Гальперин/Фотохост-агентство РИА Новости Олег Эргашев

«Губернатор Санкт‑Петербурга Александр Беглов принял отставку вице-губернатора Санкт‑Петербурга Олега Эргашева по собственному желанию», — говорится на сайте администрации.

В сообщении не уточняется, кто будет выполнять обязанности замглавы города.

Эргашев работал на посту вице-губернатора с марта 2020 года, кроме здравоохранения он курировал управление ветеринарии, а также комитет по информатизации и связи. Перед этим назначением он был главным хирургом Ленинградской области.

Как передавало ИА Регнум, кандидатуру Эргашева на пост вице-губернатора Санкт‑Петербурга выдвинул Беглов. Глава города отметил, что он много лет служил на руководящих постах в Вооружённых силах РФ, а потом сочетал работу медиком с преподаванием в вузах. Петербургское заксобрание поддержало его назначение.