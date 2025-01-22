Лондон, 22 января, 2025, 15:53 — ИА Регнум. Украине не удастся получить тактическое превосходство над Россией в конфликте, которое в Киеве хотят в дальнейшем использовать для переговоров. Такое мнение высказала журналистка Бетани Эллиотт в материале для британского портала Unherd.

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Она напомнила, что на данный момент руководство киевского режима высказывается за откладывание диалога по мирному урегулированию до получения Украиной тактического превосходства на поле боя.

«Однако есть проблема в затягивании переговоров до тех пор, пока Киев не получит превосходство, а именно то, что этого может просто никогда не произойти», — говорится в опубликованном 20 января материале.

По словам Эллиот, на фоне продвижения Вооружённых сил РФ и неопределённости в вопросе продолжения американской военной помощи Киеву при новом президенте США Дональде Трампе, Россия только улучшает своё положения, а потому украинской стороне стоит поспешить с началом переговоров.

«Откладывание переговоров до тех пор, пока Украина не одержит верх, только укрепит позицию [президента России Владимира] Путина», — добавила она.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 22 ноября Трамп поручил спецпосланнику по Украине Киту Келлогу за 100 дней добиться прекращения украинского конфликта. Отмечалось, что глава Белого дома собирается лично контролировать ход переговорного процесса по этому вопросу.

Президент России 20 января отметил, что Москва готова к диалогу по разрешению конфликта на Украине, но целью таких переговоров должен быть долгосрочный мир, а не перемирие на короткое время. При этом также важно учитывать законные интересы России, добавил глава государства.

Путин ранее указывал на то, что одним из условий для переговоров России с Украиной должно быть заявление киевского режима об отказе от планов вхождения в НАТО. Для начала переговоров Киеву также необходимо признать территориальные реалии и вывести войска с территории вернувшихся в состав РФ в 2022 году регионов.