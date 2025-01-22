Москва, 22 января, 2025, 15:29 — ИА Регнум. Официальное представительство японской компании Suzuki в России ждёт подходящего момента для возвращения на российский авторынок. Об этом заявили в пресс-службе «Сузуки Мотор Рус».

Global Look Press/Horst Galuschka/dpa

«Всё будет зависеть от внешнеэкономических и внешнеполитических факторов. Делать прогнозы сложно, но мы, как и многие, ждём», — процитировала представителей бренда «Газета.Ru».

В пресс-службе добавили, что все рабочие процессы отлажены и когда настанет подходящее время, бренд оперативно возобновит продажи.

Пока что компания переключилась на гарантийное обслуживание автомобилей. «Сузуки Мотор Рус» предлагает клиентам программы поддержки и помощи на дорогах, сервисные акции и кампании.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре прошлого года первый вице-премьер Денис Мантуров предположил, что иностранные автоконцерны, несмотря на заключённые опционы, вряд ли реально смогут вернуться на российский рынок. По его словам, пришедшие на смену альтернативные партнёры предоставили возможность использовать их платформы на гораздо более комфортных условиях.

Позднее, в ноябре, власти Японии уточнили санкционные формулировки и разрешили поставлять в Россию «мягкие» гибридные машины, отличающиеся наличием стартер-генератора. Недопонимание возникло из-за лишней перестраховки японских экспортёров и брокеров, которые ограничили продажу любых моделей с шильдиком или формулировкой в документах «гибрид». Понеся убытки, продажники принялись искать лазейки.

В беседе с ИА Регнум главный редактор «За рулем», автоэксперт Максим Кадаков пояснил, что данное решение не повлияет всерьёз на российский автомобильный рынок. Гибридные машины не новые, а лишь модифицированные. Они не всем интересны, потому что такая машина сложнее, следовательно, сложнее и её ремонт с обслуживанием, отметил эксперт.