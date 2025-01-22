Суджанский район, Курская область, 22 января, 2025, 15:45 — ИА Регнум. Российские артиллеристы довели украинских военных до психоза при штурме села Русское Поречное в Курской области. Об этом 22 января рассказал командир артиллерийского дивизиона с позывным Вампир.

Константин Михальчевский/РИА Новости

В районе Русского Поречного российские артиллеристы нарастили темп огня. Если раньше до первого выстрела проходило четыре минуты, сейчас — две с половиной. В таком темпе российские военные выдавливали ВСУ из села.

«Доходило до того, что они уже танчик на передний план выдёргивали, для того чтобы хоть как-то нас сдержать. Это вот прямо какой-то психоз был», — рассказал Вампир телеканалу «Звезда».

Как отметил военный, выводить танк на передовую в такой ситуации очень опасно. Это была ошибка со стороны ВСУ, и она очень помогла российским операторам дронов подбивать украинские танки.

Как сообщало ИА Регнум, бойцы 352-го мотострелкового полка в январе освободили Русское Поречное в Суджанском районе от украинских вооружённых формирований. В подвалах домов были обнаружены тела замученных и убитых мирных жителей.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ («Террористический акт, повлекший умышленное причинение смерти человеку»). Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн 21 января заявил, что тела будут вывезены из Русского Поречного, как только позволит обстановка на линии боевого соприкосновения.