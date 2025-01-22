Мельбурн, Австралия, 22 января, 2025, 15:27 — ИА Регнум. Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер одержал победу над австралийцем Алексом де Минором в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Встреча продолжалась 1 час 50 минут и завершилась со счётом 6:3, 6:2, 6:1.

JOEL CARRETT/EPA/ТАСС Янник Синнер

Синнер два раза подал навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал шесть брейк-пойнтов из 10. На счету его соперника два эйса, одна двойная ошибка и ни одного реализованного брейка.

В полуфинале турнира Синнер сыграет с американским теннисистом Беном Шелтоном.

Как передавало ИА Регнум, 20 января Синнер почувствовал недомогание во время матча с датчанином Хольгером Руне на Australian Open. Он взял медицинский перерыв в третьем сете. Медики вышли на корт и измерили игроку давление. После они вместе с Синнером на время удалились в подтрибунное помещение. В итоге встреча завершилась победой итальянца в четырёх сетах со счётом 6:3, 3:6, 6:3, 6:2.

16 января российский теннисист Даниил Медведев в матче второго круга Australian Open уступил в пяти сетах 121-й ракетке мира 19-летнему американцу Лернеру Тьену. Во время игры россиянин грубо ответил на выкрик одного из болельщиков. Кроме того, по ходу встречи он получил предупреждение за брошенную ракетку, а в третьем сете — штраф на одно очко за замах ракеткой на супервайзера игры.