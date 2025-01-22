Москва, 22 января, 2025, 15:37 — ИА Регнум. Заявление главы киевского режима Владимира Зеленского об ультиматуме России во время переговоров в Стамбуле — лживый бред. Об этом 22 января в беседе с «РИА Новости» рассказал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Сергей Карпухин/ТАСС Российско-украинские переговоры в Стамбуле

Он отметил, что украинский политик на Всемирном экономическом форуме в Давосе своими речами пытается играть на публику и манипулировать.

«Просроченный и нелегитимный Зеленский теперь пытается перевернуть картину с ног на голову, занимаясь фальсификацией истории как истинный последователь Бандеры», — подчеркнул Слуцкий.

Ранее Зеленский на форуме в Давосе заявил, что во время Стамбульских переговоров Россия якобы потребовала от него уйти в отставку, чтобы поставить на его место Виктора Медведчука.

«Они сказали: я отступаю, а они заменяют меня на пророссийского Медведчука. И я больше не президент», — передал слова главы киевского режима украинский телеканал ТСН.

Леонид Слуцкий, в свою очередь, напомнил, что в Стамбуле от лица Зеленского выступал глава украинской делегации Давид Арахамия, который был согласен на условия российской стороны. Подписанию мирного договора помешал бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон.

«Но потом, как известно, тогдашний премьер Великобритании Джонсон приказал неонацистской хунте разорвать договорённости и продолжать истреблять украинский народ за интересы англосаксов», — пояснил парламентарий.

Он добавил, что теперь Зеленский пытается спасти себя, опасаясь политики нового президента США Дональда Трампа.

«И все ради спасения собственной шкуры в страхе от смены администрации в США. Весь этот спектакль, по всей видимости, рассчитан на зрителей в Вашингтоне», — заключил Слуцкий.

19 января президент России Владимир Путин напомнил, что стамбульские договорённости были сорваны. Продолжать конфликт с Россией Украину убедил Борис Джонсон в 2022 году, указал он.

Также в мае Путин допустил, что парафированный проект договора между Россией и Украиной, согласованный в Стамбуле, мог бы снова стать основой для урегулирования конфликта. Президент добавил, что ни о каких других дополнительных условиях в проекте речи не шло, в РФ о них никогда не слышали.