Брюссель, 22 января, 2025, 15:43 — ИА Регнум. Евросоюз столкнулся с экзистенциальной угрозой, которая якобы исходит от России, поэтому необходимо готовиться к войне в течение следующих пяти лет. Об этом 22 января заявил Еврокомиссар по обороне ЕС Андрюс Кубилюс.

Victor Lisitsyn/Global Look Press

«Мы должны тратить на оружие больше, производить больше и иметь больше пушек, чем Россия», — призвал он на ежегодной конференции Европейского оборонного агентства.

Кубилюс подчеркнул, что при столкновении с экзистенциальной угрозой большие расходы не должны быть препятствием для укрепления обороны. Он призвал мобилизовать все финансовые возможности ЕС для обеспечения потребности в военной сфере.

По данным Еврокомиссара, страны Евросоюза в среднем тратят на оборону 1,9% ВВП. Он призвал нарастить этот показатель до 5–6%.

Как передавало ИА Регнум, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас в ходе этой конференции также призвала наращивать оборонные расходы в странах Евросоюза. По её мнению, это нужно сделать, сокращая социальные расходы, в том числе финансирование школ и больниц.

Генсек НАТО Марк Рютте 15 января, выступая в Европарламенте, заявил, что странам альянса нужно готовиться к войне и повышать расходы на оборону. По его мнению, если этого не сделать, то через пять лет европейцам якобы придётся учить русский язык или переезжать в Новую Зеландию.

Президент РФ Владимир Путин в июне 2024 года назвал бредом заявления, будто Россия собирается напасть на Европу. Он отметил, что антироссийскую пропаганду раскручивают на высоком уровне, чтобы оправдать гонку вооружений. Глава государства добавил, что отношения страны с рядом европейских государств деградировали, но не по вине Москвы.