Москва, 22 января, 2025, 15:03 — ИА Регнум. Чемпион мира по рапиду Володар Мурзин выдержит критику в свой адрес и будет двигаться к новым свершениям. Об этом 22 января заявил министр спорта России, глава Олимпийского комитета страны Михаил Дегтярёв.

Seshadri Sukumar/Zuma/TASS Шахматист Володар Мурзин на чемпионате мира по рапиду

Ранее экс-глава Минспорта России Павел Колобков заподозрил Мурзина в готовности начать выступать за другую страну, если спортсмену предложат больше денег. В Telegram-канале он призвал 18-летнего шахматиста повзрослеть и не совершать поступков, о которых он потом будет жалеть.

«Уверен, что, невзирая на болтовню разных бывших, нынешних и будущих, он выдержит все удары и уколы, с курса не собьётся и будет двигаться к новым спортивным вершинам на радость всем российским болельщикам», — процитировал Дегтярёва ТАСС.

Министр спорта отметил, что уже поздравил юношу с победой на чемпионате мира по рапиду. Результаты Мурзина подтверждают наличие настоящих мастеров среди молодого поколения и высокий уровень российской шахматной школы, добавил он.

В 2024 году Мурзин также пробился в четвертьфинал чемпионата мира по блицу.

Как сообщало ИА Регнум, 29 декабря 18-летний Мурзин одержал победу на чемпионате мира по рапиду в Нью-Йорке. Он набрал 10 очков по итогам 13 партий. Второе место на турнире занял российский игрок Александр Грищук, третье — Ян Непомнящий. Оба заработали по 9,5 очка. Президент России Владимир Путин поздравил его с золотом турнира.

В конце декабря тренер 18-летнего чемпиона мира Михаил Кобалия заявил, что поездка на чемпионат мира по шахматам в Нью-Йорке обошлась в сумму около 1 млн рублей. Расходы он назвал безумными. Тогда же специалист добавил, что Федерация шахмат России (ФШР) никак не помогает Мурзину.