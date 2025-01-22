Минск, 22 января, 2025, 15:40 — ИА Регнум. Служба внешних действий Евросоюза уже подготовила заявление по итогам намеченных на 26 января выборов президента Белоруссии, в котором последние осуждаются и не признаются. Об этом 22 января заявил представитель белорусского министерства иностранных дел Анатолий Глаз.

Владимир Смирнов/ТАСС

«В распоряжении МИД Белоруссии оказалось заявление Европейской службы внешних действий, которое она планирует сделать по итогам выборов на основе в том числе указанной ещё не принятой резолюции Европейского парламента. Выборы в Белоруссии только начались, а там всё уже осуждено и не признано», — рассказал он на брифинге.

Глаз уточнил, что в этом заявлении утверждается, что ограничения на доступ независимых медиа в Белоруссии серьёзно якобы подорвали легитимность, из-за чего необходимые условия демократических выборов «не были соблюдены».

Представитель МИД республики добавил, что в этом документе ЕС уже с самого его начала высказываются изначально ложные утверждения.

«Достаточно отметить, что для освещения выборов нами аккредитовано порядка 330 иностранных журналистов, представляющих все ведущие мировые СМИ», — пояснил он.

Как сообщало ИА Регнум, Европарламент 21 января опубликовал проект резолюции по Белоруссии, в которой собирается призвать страны ЕС не признавать итоги выборов президента в республике. В ней также утверждается, что президентские выборы в Белоруссии якобы не соответствуют минимальным международным стандартам демократических выборов.

Спикер литовского парламента Саулюс Сквернялис 7 января назвал грядущие президентские выборы в Белоруссии недействительными. Он также призвал не ждать этих выборов и сразу их не признавать.

Президентские выборы в Белоруссии состоятся 26 января. ЦИК республики 23 декабря 2024 года зарегистрировал действующего главу государства Александра Лукашенко в качестве кандидата на этот пост.

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в конце ноября рассказал, что спецслужбы Запада хотят дестабилизировать обстановку в Белоруссии перед выборами президента и использовать для этой цели наёмников формирования «полк имени Калиновского». Он уточнил, что наёмники этой группировки воюют в составе украинской армии вместе с другими националистическими организациями.