Москва, 22 января, 2025, 14:56 — ИА Регнум. В подмосковном Подольске рыбак погиб в противостоянии с берёзой, которая мешала ему рыбачить, сообщил источник ИА Регнум. Мужчина отправился на пруд, предварительно предупредив супругу о намерении спилить надоевшее дерево, а затем пропал.

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Женщина спустя какое-то время забеспокоилась, так как муж не возвращался и на звонки не отвечал. Она отправилась на поиски и нашла его на берегу водоёма рядом с берёзой. Дерево мужчина спилил, но вот рухнуло оно прямо на него. Он скончался на месте.

Прибывшие полицейские обнаружили на месте труп 72-летнего рыбака, пилу, топор и окровавленный ствол берёзы длиной 8 метров.

Возбуждено уголовное дело, правоохранители выясняют все обстоятельства гибели пенсионера.

В августе ИА Регнум писало, что в парке на Крестовском острове в Петербурге дерево упало на людей. Серьёзные травмы получил мужчина, его госпитализировали, но в больнице он скончался.