Уфа, 22 января, 2025, 14:48 — ИА Регнум. В селе Староянтузово в Башкирии поставили новую блочную котельную и реконструировали тепловую сеть. Она будет обеспечивать теплом детский сад, поликлинику, школу, Дом культуры и другие учреждения социальной сферы. Работы прошли при поддержке «Башнефти» (входит в структуру «Роснефти»). Проект реализован в рамках соглашения о сотрудничестве между «Роснефтью» и Башкортостаном.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «Роснефть» обновила системы отопления и горячего водоснабжения в Башкирии

При проектировании и строительстве котельной учли все современные стандарты и требования. Это гарантирует надежность, безопасность и долговечность ее эксплуатации. Основа нового объекта — три котла российского производства, которые обеспечивают высокую экологичность процесса выработки тепла и позволяют эффективно использовать энергоресурсы.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «Роснефть» обновила системы отопления и горячего водоснабжения в Башкирии

«Башнефть» построила и реконструировала в Дюртюлинском районе республики порядка десяти крупных объектов. Среди них корпус в детском оздоровительном лагере «Венеция», Дом культуры в городе Дюртюли и врачебная амбулатория в селе Староянтузово. При поддержке «Башнефти» в районе ремонтируются дороги, строятся спортивные площадки, обеспечиваются водоснабжением и водоотведением села и деревни.