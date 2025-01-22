Вашингтон, 22 января, 2025, 14:47 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп допустил, что введёт новые санкции против России в случае её отказа от переговоров. При этом он выразил готовность встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Звучит вероятно», — ответил Трамп на вопрос про санкции во время беседы с журналистами 21 января в Белом доме.

На вопрос про встречу с Путиным американский президент подчеркнул, что готов к ней в любое время, когда захочет его российский коллега. Трамп ожидает, что переговоры состоятся очень скоро.

Кроме того, американский лидер заявил о готовности главы киевского режима Владимира Зеленского к сделке с Россией.

Как передавало ИА Регнум, замглавы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков 21 января отметил, что пока сложно понять, как будет вести себя новая администрация США, но с предыдущим руководством этой страны договариваться было невозможно. По мнению дипломата, сейчас для России открылось окно возможностей, чтобы выстроить контакты с американской стороной, но это нужно делать, минимизируя риски.

Также 21 января Рябков сообщил, что Москва и Вашингтон пока не согласовали контакт Путина и Трампа. При этом в Кремле идёт внутренняя подготовка к возможным переговорам.

Российский президент 20 января очередной раз заявил о готовности к переговорам с США по Украине. При этом Путин подчеркнул, что целью переговоров должен стать долгосрочный мир, а не короткое перемирие, кроме того, необходимо устранить изначальные причины конфликта.

Агентство Bloomberg, проанализировав данные Минфина РФ за декабрь 2024 года, заявило, что в этом месяце доходы федерального российского бюджета стали самыми высокими с января 2011 года. Издание отметило, что поступления в казну выросли, несмотря на очередное ужесточение санкций в конце года.

15 января 2025 года премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что страна адаптировалась к западным санкциям. Экономика РФ растёт, продолжается развитие импортозамещения и собственного производства. Правительство продолжит делать всё необходимое для стабилизации экономической динамики и восстановления инвестиционной активности, подчеркнул он.