Москва, 22 января, 2025, 15:17 — ИА Регнум. Россия ждёт от Соединённых Штатов Америки агреман на назначение нового посла РФ в США. Об этом 22 января заявил ТАСС замглавы МИД России Сергей Рябков.

Pavel Kashaev/Global Look Press Замглавы МИД России Сергей Рябков

Он уточнил, что Вашингтон до сих пор молчит по данному вопросу. При этом конкретных сроков по решению американской стороны нет.

«Агреман не получен. До сих пор мы ждём, время идёт», — отметил дипломат.

Ранее 22 января Рябков говорил о том, что после вступления в должность президента США Дональда Трампа появилось небольшое окно возможностей для отношений между Россией и США. Он уточнил, что на этом фоне нужно понимать, с чем и с кем России придётся работать на данном этапе и каким образом лучше выстраивать отношения со Штатами.

20 января глава международного комитета Григорий Карасин заявил, что нового посла России в США могут назначить в течение ближайших нескольких недель. Он уточнил, что российский дипломат уже готов ехать в Штаты.

В ноябре газета «Коммерсантъ» написала, что новым послом России в Соединённых Штатах, вероятно, станет Александр Дарчиев. В МИД РФ не стали комментировать данную информацию.