Новая Каховка, Херсонская область, 22 января, 2025, 14:43 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) нанесли удар по многоэтажному жилому дому в Новой Каховке Херсонской области, один человек ранен. Об этом 22 января сообщил глава города Виталий Гура.

Telegram/Администрация городского округа Новая Каховка

«Со стороны киевского режима нанесён удар по жилым домам в нашем городе», — написал он в Telegram-канале.

Отмечается, что в результате атаки пострадал мужчина, его незамедлительно госпитализировали в Каховскую центральную районную больницу.

Как передавало ИА Регнум, утром 20 января ВСУ нанесли удар кассетными боеприпасами по селу Бехтеры Херсонской области. Два взрыва прогремели рядом со школой. Погибли два человека, ещё 27 ранены.

Губернатор региона Владимир Сальдо сообщил, что двое детей находятся в тяжёлом состоянии. Он подчеркнул, что украинская армия целенаправленно наносила удар по школе. Подобные действия заслуживают самого жёсткого международного осуждения, отметил он.