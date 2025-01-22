Брюссель, 22 января, 2025, 15:36 — ИА Регнум. Странам Европы необходимо затягивать украинский конфликт для сдерживания России и готовиться к войне в следующие пять лет. Такое мнение 22 января высказал еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс.

Алексей Куденко/РИА Новости Уничтоженный танк ВСУ

«Каждый день, пока Украина продолжает воевать, — это один день, который позволит ЕС и НАТО стать сильнее», — заявил он на ежегодной конференции Европейского оборонного агентства в Брюсселе.

Кубилюс также призвал европейские страны вести подготовку к войне в течение ближайших пяти лет и вслед за генсеком НАТО Марком Рютте заявил о необходимости перевода экономики ЕС «в турбовоенный режим».

«Мы должны тратить на оружие больше, производить больше и иметь больше пушек, чем Россия», — пояснил еврокомиссар.

Он также добавил, что странам ЕС, помимо наращивания оборонных расходов, нужно обеспечить совместные крупные военные заказы, которые будет координировать Еврокомиссия.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 22 января верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас призвала страны сообщества нарастить оборонные расходы путём сокращения средств на образование и здравоохранение. Она добавила, что страны ЕС в 2024 года израсходовали на оборонные нужды около 1,9% ВВП, в то время как Россия якобы потратила на эти цели 9% ВВП.

Генсек НАТО Марк Рютте 15 января призвал страны альянса готовиться к войне и наращивать оборонные расходы для её предотвращения. По его словам, странам НАТО также нужно «переключить мышление» на военное время.

Глава минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш 12 января заявил, что страны — участницы НАТО смогут повысить свои расходы на оборону до 5% ВВП, как этого требует Трамп, только через 10 лет.