Хельсинки, 22 января, 2025, 15:06 — ИА Регнум. Финляндия отправит ракетный катер класса Hamina для участия в миссии НАТО Baltic Sentry («Балтийский часовой»), целью которой является защита подводной инфраструктуры в Балтийском море. Об этом 22 января заявили в пресс-службе финских ВМС.

merivoimat. fi Ракетный катер класса Hamin

«В дополнение к судам, возглавляемым государством, ВМС Финляндии разместят один ракетный катер класса Hamina в составе первой постоянной военно-морской группы НАТО в течение января и февраля, начиная с ближайших дней. Судно будет действовать в регионе Балтийского моря», — говорится в заявлении.

Отмечается, что всего в миссии «Балтийский часовой» примут участие несколько финских военно-морских подразделений и кораблей, ротация которых будет осуществляться в зависимости от оперативных задач, ситуации и обстоятельств.

Как передавало ИА Регнум, 13 января в Балтийском море получил повреждения подводный кабель, соединяющий Швецию, Литву, Германию и Финляндию. В ходе расследования выдвинули версию, что это произошло из-за умышленных действий экипажа китайского судна, которое ранее стояло на якоре в том районе. Также было заявлено, что капитана борта якобы могли завербовать российские спецслужбы.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия ждёт опровержений от тех, кто обвинял Москву в диверсиях с подводными кабелями. Она обратила внимание на публикацию газеты The Washington Post, в которой говорится, что «повреждения подводных кабелей в Балтийском море были результатом стечения обстоятельств, а не следствием российского саботажа».

20 января три первых военных корабля флотилии НАТО прибыли к берегам Эстонии. Сообщалось также, что количество кораблей, защищающих подводную инфраструктуру, вырастет до шести-семи.

Кроме того, военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в беседе с ИА Регнум заявил, что программу «Балтийский часовой» запустили для создания препятствий торговому флоту России и блокирования морского пути в Калининградскую область. Эти действия Запада не останутся без ответа с российской стороны, подчеркнул он.