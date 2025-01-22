СМИ: у ЕС не оказалось плана «Б» на отказ Орбана продлить санкции против РФ
Bloomberg: у ЕС не оказалось плана «Б» на отказ Орбана продлить санкции против РФ
Будапешт, 22 января, 2025, 15:12 — ИА Регнум. Евросоюз не сможет продлить санкции против России, если премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не даст на это своё согласие. О новом возможном конфликте внутри европейского блока 22 января написало агентство Bloomberg.
Премьер Венгрии раскритиковал санкции, наложенные на Россию, которые должны продлеваться каждые шесть месяцев. Он заявил, что они негативно влияют на экономику Европы. При этом в декабре, по данным агентства, Орбан отложил подписание, указав, что хочет дождаться инаугурации американского президента Дональда Трампа.
После вступления в должность со стороны Трампа не было знаков, которые бы указывали на его желание снять с РФ санкции. Кроме того, он допустил принятие новых ограничений, если президент России Владимир Путин не захочет вести переговоры по украинскому конфликту, написало Bloomberg.
Агентство подчеркнуло, что в ближайшие дни послы европейских стран планируют провести несколько встреч, чтобы понять, смогут ли они договориться по данному вопросу. По словам нескольких дипломатов, у Евросоюза пока нет плана «Б» для продления санкций в случае, если Виктор Орбан не подпишет их. Несмотря на это, ЕС продолжит обсуждать 16-й пакет ограничительных мер против РФ.
22 января премьер Венгрии заявил, что Евросоюз должен снять санкции с России, потому что они разрушили конкурентоспособность экономики сообщества. Он уточнил, что ограничения не нанесли ущерб РФ и не смогли остановить военный конфликт на Украине.
Президент России Владимир Путин 14 декабря подчеркнул, что государство сможет решить все свои задачи на ближайшую и долгосрочную перспективы. Он уточнил, что страна развивается и её экономика растёт на фоне беспрецедентных санкций, а попытки помешать развитию России будут безуспешны.