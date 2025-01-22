Будапешт, 22 января, 2025, 15:12 — ИА Регнум. Евросоюз не сможет продлить санкции против России, если премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не даст на это своё согласие. О новом возможном конфликте внутри европейского блока 22 января написало агентство Bloomberg.

CHRISTOPHE PETIT TESSON/EPA/ТАСС Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

Премьер Венгрии раскритиковал санкции, наложенные на Россию, которые должны продлеваться каждые шесть месяцев. Он заявил, что они негативно влияют на экономику Европы. При этом в декабре, по данным агентства, Орбан отложил подписание, указав, что хочет дождаться инаугурации американского президента Дональда Трампа.

После вступления в должность со стороны Трампа не было знаков, которые бы указывали на его желание снять с РФ санкции. Кроме того, он допустил принятие новых ограничений, если президент России Владимир Путин не захочет вести переговоры по украинскому конфликту, написало Bloomberg.

Агентство подчеркнуло, что в ближайшие дни послы европейских стран планируют провести несколько встреч, чтобы понять, смогут ли они договориться по данному вопросу. По словам нескольких дипломатов, у Евросоюза пока нет плана «Б» для продления санкций в случае, если Виктор Орбан не подпишет их. Несмотря на это, ЕС продолжит обсуждать 16-й пакет ограничительных мер против РФ.

22 января премьер Венгрии заявил, что Евросоюз должен снять санкции с России, потому что они разрушили конкурентоспособность экономики сообщества. Он уточнил, что ограничения не нанесли ущерб РФ и не смогли остановить военный конфликт на Украине.

Президент России Владимир Путин 14 декабря подчеркнул, что государство сможет решить все свои задачи на ближайшую и долгосрочную перспективы. Он уточнил, что страна развивается и её экономика растёт на фоне беспрецедентных санкций, а попытки помешать развитию России будут безуспешны.