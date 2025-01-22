Москва, 22 января, 2025, 15:05 — ИА Регнум. Иностранные почтовые сервисы продолжают работать со сбоями, поэтому российским пользователям лучше перейти на отечественные IT-решения. Об этом заявили ИА Регнум эксперты.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Каждый такой сбой должен стать напоминанием: необходимо и дальше создавать, развивать и использовать отечественные IT-решения. Они не зависят от внешних факторов, таких как санкции или политические конфликты, стабильно работают», — отметил управляющий партнёр агентства «Смена» (Группа AIC) Артём Геллер.

Он добавил, что российские разработчики заботятся о киберзащите пользователей и о том, чтобы россиянам было комфортно пользоваться качественными IT-решениями, в том числе почтовыми сервисами.

«Подобные сбои в очередной раз заставляют задуматься о том, что вся инфраструктура, завязанная на зарубежные сервисы, фактически находится вне зоны нашего контроля. Поэтому лучше перейти на отечественные IT-решения, чтобы не зависеть от иностранных компаний», — заявил эксперт РОЦИТ, директор по информационным технологиям EdgеЦентр Сергей Липов.

Он подчеркнул, что российские почтовые сервисы работают стабильно, уделяют особое внимание безопасности пользователей и строго следуют требованиям российского законодательства.

В январе компания Proton, предоставляющая сервисы конфиденциальности, столкнулась с масштабным сбоем, из-за которого пользователи по всему миру потеряли доступ к ProtonVPN, Proton Mail, Proton Calendar, Proton Drive, Proton Pass и Proton Wallet. На момент начала восстановления работы основные сервисы вернулись в строй. Однако доступ к Proton Mail и Proton Calendar оставался ограниченным.

Пресс-служба компании сообщила, что специалисты работают над устранением проблемы. Наиболее пострадавшие пользователи Proton Mail продолжали получать ошибки при попытке подключиться к своим аккаунтам, несмотря на частичное восстановление работы сервиса.

У других зарубежных почтовых сервисов также неоднократно возникали проблемы в работе. В сентябре 2024 года СМИ сообщили, что Google перестал подтверждать подлинность аккаунтов на Gmail, привязанных к российским номерам телефонов. Также нельзя было зарегистрировать новый профиль на российский номер телефона.

Позже стало известно, что Google запретил россиянам создавать профили Gmail, которые используются во всех Android-устройствах.

В сентябре 2024 года в РОЦИТ начали поступать сообщения о неполадках в работе почтового сервиса Gmail. Пользователи жаловались на невозможность регистрации и проблемы с двухфакторной аутентификацией. Проблемы с Gmail испытывали и пользователи Apple.

Как передавало ИА Регнум, в июле 2024 года во многих странах мира возникли сбои в работе устройств с системой Windows, пользователи пожаловались на появление «синего экрана смерти» на устройствах с Windows 10. Сбой затронул множество компаний и правительственных учреждений в Австралии, США, Турции, Ирландии, Индии, Великобритании, Японии и других странах.

Из-за сбоя была нарушена работа аэропортов по всему миру. В частности, в американской компании Frontier Airlines отметили, что проблемы возникли с бронированием и регистрацией, а также доступом к посадочному талону. Сбой повлиял и на работу других авиакомпаний. По информации сайта по отслеживанию полётов FlightAware, по всему миру были отменены более 2,2 тысячи авиарейсов и более 23,9 тысячи задержаны.

Россию эта проблема не затронула. По словам официального представителя «Росавиации» Артёма Кореняко, глобальный технический сбой Windows не повлиял на работу авиакомпаний и аэропортов.

Позднее компания Microsoft заявила об устранении основной причины неполадок, которая привела к глобальным сбоям операционной системы.