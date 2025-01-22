Москва, 22 января, 2025, 14:28 — ИА Регнум. В России идёт внутренняя подготовка к возможным переговорам президента Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом 22 января заявил заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков.

Kremlin Pool/Global Look Press Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (слева направо) во время встречи в рамках 14-го саммита лидеров стран Группы двадцати (G20)

«Контакт пока не согласован», — процитировало Рябкова ТАСС.

Он сообщил, что внутренняя подготовка продолжается. Согласование графиков и организационных моментов Москва начнёт тогда, когда из Вашингтона поступит более определённая информация на тему переговоров.

Как сообщало ИА Регнум, Трамп 20 января после инаугурации заявил, что собирается встретиться с Путиным. По его словам, переговоры могут произойти очень скоро.

Путин на заседании Совета безопасности России 20 января заявил, что Трамп и его команда высказывают намерение восстановить прямые контакты с Москвой. Российский лидер отметил, что приветствует стремления Вашингтона не допустить третью мировую войну.

Москва готова вести с Вашингтоном диалог по Украине, отметил Путин, подчеркнув, что для прекращения украинского кризиса должны быть устранены первопричины его возникновения. Переговоры по Украине должны обеспечить заключение не кратковременного перемирия, а долгосрочного мира.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 21 января заявил, что представители Вашингтона пока не контактировали с Кремлём по вопросу переговоров с Путиным.