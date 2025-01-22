Москва, 22 января, 2025, 15:11 — ИА Регнум. Мошенники с Украины начали массово скупать аккаунты российских школьников в социальных сетях, чтобы потом рассылать с них ложные сообщения о терактах и призывы к диверсиям. Об этом сообщил 22 января Telegram-канал SHOT.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

После того как российские сотовые операторы сделали обязательной верификацию владельца сим-карты, выпущенной в России, украинские мошенники столкнулись с проблемой регистрации новых аккаунтов.

Чтобы продолжать свою деятельность, они начали предлагать россиянам деньги за аккаунты в социальных сетях. Как правило, продать свой аккаунт соглашаются учащиеся школ. За каждый аккаунт мошенники предлагают $7-10.

Подобную мошенническую схему полиция выявила на территории Приморского края. Мошенники купили аккаунт у 17-летнего жителя региона. Получив доступ к одному из местных чатов, они начали постить там запрещённые лозунги. Полиция вычислила владельца, а затем вскрыла всю цепочку действий злоумышленников.

Отмечается, что человек, который даёт доступ к своему аккаунту посторонним людям, может быть привлечён к ответственности по ст. 280.4 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства». Кроме того, владелец рискует попасть под ст. 306 УК РФ «Заведомо ложный донос».

Как сообщало ИА Регнум, в России с нового года вступили в силу новые правила покупки сим-карт для иностранных граждан. Договор можно заключить только очно в салоне связи. Для оформления иностранец должен предъявить номер СНИЛС, учётную запись на «Госуслугах» и подтверждение личности по биометрии.

Один человек может оформить на себя не более 10 номеров, в том числе корпоративных. Нововведения касаются как иностранных граждан, так и лиц без гражданства.

В конце декабря МВД призвало россиян не реагировать на провокации украинских спецслужб, призывающих совершать поджоги и подрывы. Не следует вступать в контакт с неизвестными людьми по телефону и нужно критически относиться к поступающей от подозрительных собеседников информации.