Владикавказ, 22 января, 2025, 14:31 — ИА Регнум. Представившиеся родственником и невесткой главы Северной Осетии Сергея Меняйло люди устроили скандал остановившим их автомобиль сотрудникам Госавтоинспекции. Видеозапись инцидента распространилась в соцсетях в среду, 22 января.

Кадр из видео

Утверждается, что запись была сделана летом 2024 года, однако точное место, где была проведена съёмка, не уточняется.

На выложенных в интернет кадрах представившиеся сыном и невесткой главы республики люди грубят сотрудникам полиции, которые остановили их автомобиль из-за непристёгнутых ремней безопасности.

«Моя фамилия Меняйло. Знакома вам такая фамилия? Врача вечером ожидайте», — заявила полицейским женщина.

Мужчина, в свою очередь, заявил, что его отцом является глава республики, а брат — «из ФСБ и всех тут размотал бы».

Грубящие правоохранителям также отказались открывать багажник и заявили, что женщина была не пристёгнута, так как её укачивает. При этом представившийся сыном Меняйло мужчина был готов оплатить штраф за ремень.

Чем закончился диалог с представившимися родственниками главы региона людьми, неизвестно, так как запись обрывается.