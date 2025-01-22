Москва, 22 января, 2025, 14:21 — ИА Регнум. Москва снова масштабно отметит китайский Новый год в рамках годов культуры России и Китая, которые проводятся в 2024–2025 годах по решению лидеров двух стран. Праздник пройдет с 28 января по 9 февраля. Открытие состоится на Манежной площади. В течение двух недель москвичи и гости столицы смогут ознакомиться с красочной программой.

mos.ru Празднование китайского Нового года в Москве

Манежная площадь станет главной площадкой фестиваля. Все желающие смогут увидеть шоу барабанщиков, танцы дракона и выступления китайских театров. Кроме того, будут проводиться мастер-классы по созданию фонариков, вееров и игре в сянци (китайские шахматы). В шале, стилизованных под пагоды, можно будет попробовать блюда традиционной кухни, такие как утка по-пекински и лапша долголетия, а также приобрести сувениры.

На Тверской площади пройдут тематические представления и танцы дракона, гости услышат традиционную китайскую музыку в современной аранжировке. Кроме того, можно будет принять участие в квесте «Моя чайная традиция», во время которого чайный сомелье расскажет секреты русского и китайского чаепития. В выходные дни в «Клубе любителей чая» запланированы лекции и мастер-классы.

mos.ru Празднование китайского Нового года в Москве

В центре столицы состоится большое шествие символов уходящего и наступающего годов — дракона и змеи. Артисты пройдут от памятника Клименту Тимирязеву до Манежной площади. Такие шествия будут проходить и в другие дни на центральных площадках фестиваля.

Самый большой каток столицы, который расположен на ВДНХ, приглашает посетителей на анимационную вечеринку в китайском стиле под названием «Поймай удачу дракона». Московский зоопарк подготовил для гостей увлекательную программу, включающую показы фильмов и иммерсивные шоу.

mos.ru . Китайский Новый год

Другие мероприятия пройдут на Болотной, в Камергерском переулке, на Тверской площади, Тверском бульваре и Новом Арбате, улице Никольской, в павильонах проекта «Сделано в Москве» в Столешниковом переулке и на Кузнецком мосту. Также среди площадок фестиваля более 100 ресторанов, кинопарк «Москино», «Аптекарский огород», парк развлечений «Остров мечты» и отель Soluxe Hotel Moscow.