Москва, 22 января, 2025, 14:39 — ИА Регнум. Принятые в России законы о миграции заставят приезжающих в страну иностранцев по-другому относиться к русскому языку. Такое мнение 22 января высказал председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

Александр Кряжев/РИА Новости

По мнению Володина, приезжие захотят изучать русский язык.

«И, скорее всего, будет больше граждан ближнего зарубежья, кто приезжает к нам работать, желающих пойти в русский театр, учить русский язык», — подчеркнул он.

Во время обсуждения ратификации соглашения между правительствами РФ и Таджикистана о строительстве и работе в республике государственного русского драматического театра имени В. Маяковского Володин напомнил, что Госдума в 2024 году приняла 14 законов в сфере миграции. В числе поправок было обязательное знание русского языка для детей иностранцев.

«Это значит, надо уже в своей стране, прежде чем к нам приезжать, изучать наш язык, нашу культуру. Поэтому и театры будут более востребованы», — добавил председатель Госдумы.

11 декабря Госдума в третьем чтении приняла закон о запрете на приём в школы детей иностранцев без знания русского языка. Документ предусматривает обязательное тестирование для детей перед зачислением в образовательные учреждения. Он вступил силу с 1 января 2025 года.

Президент России Владимир Путин поддержал закон против приёма в школы детей, не знающих русский язык. Он отметил, что не получится ничему научить ребёнка, который не знает русского языка.