Брюссель, 22 января, 2025, 14:34 — ИА Регнум. Странам Европейского союза нужно нарастить оборонные расходы путём сокращения средств на образование и здравоохранение. Об этом 22 января заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

Global Look Press/MAGO/Antti Aimo-Koivisto Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас

По утверждению Каллас, в 2024 году страны ЕС израсходовали на оборонные нужды около 1,9% ВВП, в то время как Россия якобы потратила на эти цели 9% ВВП.

«Мы вкладываем миллиарды в школы, социальное обеспечение, здравоохранение, но, если не станем уделять больше внимания обороне, все эти достижения могут оказаться под угрозой», — указала она в ходе выступления на конференции Европейского оборонного агентства.

Глава евродипломатии также сослалась на некие «европейские разведданные», из которых следует, что Россия якобы «может протестировать нашу готовность в ЕС защищать себя» в ближайшие три-пять лет.

«А чему же верить, если не этим данным?» — добавила она.

При этом Каллас также поддержала позицию нового президента США Дональда Трампа, обвиняющего страны ЕС в недостаточных расходах на оборону.

Как сообщало ИА Регнум, генсек НАТО Марк Рютте 15 января призвал страны альянса готовиться к войне и наращивать оборонные расходы для её предотвращения. Он также заявил о необходимости для стран НАТО «переключить мышление» на военное время.

Перед этим, 14 января, Рютте пригрозил европейцам изучением русского языка или бегством в случае отказа повысить затраты на оборону больше нынешних 2% ВВП. Он добавил, что безопасность «не может быть бесплатной».

Глава минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш 12 января заявил, что страны НАТО сумеют повысить свои расходы на оборону до 5% ВВП, как этого требует Трамп, только через 10 лет. Ранее новый глава Белого дома неоднократно заявлял, что собирается добиваться повышения военных расходов странами НАТО до уровня 5% от их ВВП.