Давос, Швейцария, 22 января, 2025, 14:08 — ИА Регнум. В Давосе на полях Всемирного экономического форума 22 января состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Об этом сообщается на сайте главы Азербайджана.

Александр Щербак/ТАСС Президент Азербайджана Ильхам Алиев

Отмечается, что инициатором переговоров выступил Киев.

«В ходе беседы были обсуждены связи между Азербайджаном и Украиной в политической, экономической, гуманитарной областях, сотрудничество в энергетической сфере и вопросы региональной безопасности», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, находясь на экономическом форуме в Давосе, Зеленский заявил, что страны Европейского союза должны финансировать Вооружённые силы Украины. Если страну не примут в НАТО, она увеличит свою армию до 1 млн человек, пригрозил он.

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Зеленский и его команда не являются легитимной властью на Украине.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа 20 января заявил, что Зеленского нельзя рассматривать как легитимного переговорщика. Подписывать с ним какие-либо соглашения нельзя.