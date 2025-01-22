Москва, 22 января, 2025, 14:32 — ИА Регнум. Отмена политики «разнообразия, равенства и инклюзивности» президентом США Дональдом Трампом может снять один идеологический разлом между его страной и Россией. Об этом заявил 22 января глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков.

Максим Блинов/РИА Новости Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков

«Трансгендерная волна уходит вместе с [предыдущим президентом США] Джо Байденом. Трамп попытается вернуть США к своим корням. На обозримую перспективу это снимает как минимум один идеологический и ценностный разлом между Вашингтоном и Москвой», — написал он в своём Telegram-канале.

По словам Пушкова, провозглашённый Трампом «золотой век» для США станет упадком для сторонников «разнообразия, равенства, инклюзивности» и смены пола у детей.

Как передавало ИА Регнум, 21 января Трамп отменил политику инклюзивности и разнообразия в правительстве США, назвав её дискриминационной и нарушающей гражданские права. Он также подписал указ о признании в стране только двух полов — мужского и женского.

На следующий день Трамп потребовал от американской Епископальной церкви и её епископа Марианн Бадди публичных извинений за призывы к нему уважать нелегальных мигрантов и представителей сексуальных меньшинств (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). Он назвал Бадди «радикальной левой», которая крайне неблагородным способом втянула церковь в политику.

Кроме того, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что после смены власти в Вашингтоне все продвигаемые прошлой американской администрацией ценности улетели в корзину, превратившись в антиценности.