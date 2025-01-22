Москва, 22 января, 2025, 14:07 — ИА Регнум. На Украине больше недели критикуют супругу главы киевского режима Владимира Зеленского Елену Зеленскую за её роскошный отдых на курорте St. Moritz в Швейцарии. Ещё 15 января бывший украинский нардеп, ныне блогер Игорь Мосийчук (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) выложил в своём Telegram-канале видео, на котором запечатлено, как якобы супруга Зеленского прибыла на швейцарский горнолыжный курорт на одолженном у Молдавии самолёте, а встречали её на раритетном Rolls-Royce.

Global Look Press/Ruslan Kaniuka/Keystone Press Agency Елена Зеленская

Мосийчук заявил, что Елена Зеленская остановилась в дорогом отеле, где отдавала за сутки в номере €32 тыс.

«Первая леди в Санкт-Мориц отдыхать прилетала», — подписал пост Мосийчук, подвергнув её критике за то, что первая леди позволяет себе роскошный отдых во время боевых действий и тотальной нищеты на Украине.

16 января официальный Киев опроверг эту информацию. В Центре противодействия дезинформации Украины заявили, что нет никаких чётких признаков, по которым можно было бы идентифицировать, что на выложенном видео именно Зеленская.

К настоящему моменту и из Telegram-канала самого Мосийчука пропала публикация о Зеленской, но в Сети по-прежнему продолжается обсуждение кадров.

ИА Регнум сообщало, что Зеленская владеет офшором Aldorante Limited на Кипре. Компания оказалась собственником итальянской фирмы San Tommaso S. R. L., на которую записана вилла Зеленского в Форте-дей-Марми в Италии.