Москва, 22 января, 2025, 13:52 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли за сутки шесть пунктов управления беспилотниками в Курской области. Об этом 22 января сообщило Министерство обороны РФ.

«За сутки потери ВСУ составили более 390 военнослужащих, уничтожены четыре танка, бронетранспортёр, 11 боевых бронированных машин, 12 автомобилей, шесть артиллерийских орудий, четыре миномёта, станция радиоэлектронной борьбы, одна единица инженерной техники, а также шесть пунктов управления БПЛА и два склада боеприпасов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 54 тыс. военных, 313 танков, 237 боевых машин пехоты, 179 бронетранспортёров, 1601 боевую бронированную машину, 1586 автомобилей.

Кроме того, ВСУ лишились 387 артиллерийских орудий, 44 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и шесть MLRS производства США, 16 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, восьми транспортно-заряжающих машин, 97 станций радиоэлектронной борьбы, 14 радиолокационных станций контрбатарейной борьбы, четырёх РЛС противовоздушной обороны, 32 единиц инженерной и другой техники, в том числе 13 инженерных машин разграждения, одной установки разминирования УР-77, а также девяти бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабной машины.

Как передавало ИА Регнум, 21 января «Известия» со ссылкой на источники сообщили, что ВСУ готовятся к наступательным действиям в районе города Суджи в Курской области. Отмечается, что Воздушно-космические силы наносят серьёзный ущерб подтянутым в район резервам украинской армии, но киевский режим не щадит своих людей, чтобы показать возможность захвата ими территории в Курской области для последующего торга на переговорах, если таковые состоятся.

Силы противовоздушной обороны армии России 19 января уничтожили в Курской области авиационную бомбу украинской армии. Российские зенитчики позднее также сбили две ракеты ВСУ в небе над регионом.