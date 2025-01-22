Багдад, 22 января, 2025, 14:06 — ИА Регнум. Парламент Ирака 21 января принял поправки к закону о личном статусе, фактически разрешающие заключать брак с девочками возрастом от девяти лет. Об этом сообщил телеканал CNN.

Andrew Medichini/AP/TASS

Принятые изменения расширяют полномочия исламских судов в семейных вопросах, включая заключение брака и развода. Законом в стране 18 лет установлены в качестве минимального возраста для вступления в брак. Но поправки дадут священнослужителям возможность выносить решения, основываясь на интерпретации исламского права. Некоторые придерживаются мнения, что для девочек допустим брак в «раннем подростковом возрасте». При этом джафаритская школа исламского права, которую почитает ряд религиозных авторитетов в Ираке, предлагает в качестве минимума девять лет.

По мнению активистов, принятые изменения подрывают государственный закон о личном статусе от 1959 года, унифицирующий семейное право и дающий гарантии для женщин. Сторонники изменений же заявили, что закон привели «в соответствие с исламскими принципами» для уменьшения влияния западной культуры на иракскую.

В материале отмечается, что половина присутствующих на сессии законодателей не голосовала, что нарушило законный кворум. Некоторые парламентарии выкрикивали протесты, кто-то даже поднялся на трибуну.

Как сообщало ИА Регнум, в Подмосковье следователи возбудили уголовное дело в отношении 39-летнего сирийца за половую связь с несовершеннолетней. Пара зарегистрировала брак в сирийском Алеппо ещё в 2022 году, когда невесте было всего 14 лет. Спустя время муж перевёз её в Россию. Законы САР позволяют такие ранние союзы, но в РФ пара привлекла внимание правоохранителей. При этом первого ребёнка юная супруга родила уже в 15 лет в подмосковном перинатальном центре. В настоящий момент она снова в положении. Согласно санкциям части 1 статьи 134 УК РФ мужчине может грозить до четырёх лет лишения свободы.

Главный редактор ИА Регнум Марина Ахмедова в Telegram-канале отметила, что согласно уже российскому законодательству сирийца, вероятно, освободят от ответственности. Для этого достаточно установить, что лицо и совершённое им преступление перестали быть общественно опасными в связи со вступлением в брак с потерпевшей. При этом она подчеркнула, что мужчина вполне осознано нарушил закон страны, в которой проживал продолжительное время, и даже не слишком скрывал это. По её мнению, такое поведение приводит к слому табу в подсознании людей, вследствие чего иностранцы могут спокойно нарушать закон России у себя на родине, а «привозить уже последствия».