Москва, 22 января, 2025, 13:43 — ИА Регнум. В вопросе урегулирования кризиса на Украине речь может идти только о надёжных юридически обязывающих договорённостях, в которых будет закреплён механизм невозможности их нарушения. Об этом 22 января заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Сергей Гунеев/РИА Новости Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Глава МИД РФ уточнил, что в ходе переговоров со своим киргизским коллегой Жээнбеком Кулубаевым ознакомил его с последними событиями вокруг конфликта на Украине, подчеркнув неизменную приверженность России достижению целей спецоперации и урегулированию этого кризиса с помощью устранения его коренных причин.

«Понимание того, что без этого нельзя будет добиться прекращения конфликта ширится, в том числе, кстати, и в Европе, и в США. Особенно акцентировали, что речь может идти только о надёжных, юридически обязывающих договорённостях, в которых должен быть закреплен механизм невозможности их нарушения», — заявил он на брифинге по итогам переговоров.

Как сообщало ИА Регнум, 21 января китайская газета The Asia Times написала, что США могут предложить России корейский сценарий «перемирия» на Украине. Однако, по словам автора, такая возможность развития событий вряд ли сможет удовлетворить интересы Москвы.

Президент США Дональд Трамп 21 января заявил о готовности встретиться с президентом России Владимиром Путиным в любое время. При этом он также не исключил введения новых антироссийских санкций в случае отказа Москвы от переговоров по кризису на Украине.

Российский лидер 20 января заявил, что Москва готова к диалогу по урегулированию кризиса на Украине, но целью таких переговоров должен быть долгосрочный мир, а не краткосрочное перемирие. Он добавил, что также при этом необходимо учесть законные интересы России.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков 21 января заявил, что Москва ждёт от Вашингтона конкретных предложений по урегулированию украинского конфликта. По его словам, РФ изложит свою позицию, когда будут контакты с США.